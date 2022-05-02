В Украине начнут аудит дорог международного значения

Начиная с 2021 года вводится обязательный аудит международных трасс в Украине, что позволит снизить показатели ДТП по стране.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга 1 декабря.
Министр рассказал, что кроме аудита, для повышения безопасности на дорогах Украины, Мининфраструктуры запланировало на следующий год ряд мероприятий. Например, будет обустроено 1000 демпферных систем, 900 освещенных пешеходных переходов и светофоров по требованию, пешеходные переходы на разных уровнях и места отдыха для водителей.
Помимо этого, в 2021 году будут установлены 125 комплексов автофиксации нарушений ПДД и 100 комплексов габаритно-весового контроля WiM. В 2021 году на дорогах нашей страны начнут ездить 10 специальных автомобилей для проверки состояния дорожной сети и 150 "фантомов" — специальных автомобилей, которые будут перемещаться по дорогам и контролировать соблюдение скоростного режима.
Как сказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, первые четыре автомобили - "фантомы" начнут действовать уже в этом году.
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