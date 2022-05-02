В Украине начнут аудит дорог международного значения

07:27 02 декабря Киев, Украина

Начиная с 2021 года вводится обязательный аудит международных трасс в Украине, что позволит снизить показатели ДТП по стране.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга 1 декабря.



Министр рассказал, что кроме аудита, для повышения безопасности на дорогах Украины, Министр рассказал, что кроме аудита, для повышения безопасности на дорогах Украины, Мининфраструктуры запланировало на следующий год ряд мероприятий. Например, будет обустроено 1000 демпферных систем, 900 освещенных пешеходных переходов и светофоров по требованию, пешеходные переходы на разных уровнях и места отдыха для водителей.

Помимо этого, в 2021 году будут установлены 125 комплексов автофиксации нарушений ПДД и 100 комплексов габаритно-весового контроля WiM. В 2021 году на дорогах нашей страны начнут ездить 10 специальных автомобилей для проверки состояния дорожной сети и 150 "фантомов" — специальных автомобилей, которые будут перемещаться по дорогам и контролировать соблюдение скоростного режима.

Как сказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, первые четыре автомобили - "фантомы" начнут действовать уже в этом году.