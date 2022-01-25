В Украине начато противодействие дезинформации. Подписан указ президента

07:32 08 Май Киев, Украина

В условиях гибридной войны, в которых оказалась Украина, народ подвергается сильнейшему воздействию пропаганды со стороны врага. Пропагандистские центры Кремля проводят в этом направлении целенаправленную работу. Для организации борьбы с распространением в стране дезинформации, Владимир Зеленский подписал указ №187/2021 Вопросы Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Документом установлено, что ЦПД подчиняется Совету национальной безопасности и обороны. Руководителя Центра назначает и освобождает от должности глава государства по представлению секретаря СНБО.

Так, в задачи ЦПД входит:

противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере;

выявление и противодействие дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям;

предотвращение попыток манипулирования общественным мнением;

выявление и изучение текущих и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины, факторов, влияющих на их формирование, а также прогнозирование последствий для национальных интересов;

обеспечение СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;

разработка и реализация Стратегии информационной безопасности, осуществление анализа состояния ее реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

Как говорится в Положении, штат сотрудников Центра может составлять максимум 52 человека. Кабмину поручено в двухнедельный срок определить условия оплаты их труда.

Напомним, в конце марта президент распорядился создать Центр противодействия дезинформации, который будет ориентирован на сотрудничество с неправительственными организациями.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак представил руководителя ЦПД Полину Лысенко. По его словам, Центр уже начал работать в ОП.