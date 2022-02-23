В Украине начался осенний призыв в армию

06:12 01 Октябрь Киев, Украина

С сегодняшнего дня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования. Он продлится до 31 декабря 2020 года.



За эти месяцы, согласно решению Кабмина, на службы призовут 13 тыс. 570 украинцев:



в Вооруженные силы Украины — 7500 человек;

в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек;

в Нацгвардию — 4970 человек;

в Госпогранслужбу — 500 человек.

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На срочную военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым на момент отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста, у которых нет права на освобождение или отсрочку от службы.



Срок такой службы составляет 18 месяцев либо 12 месяцев (если у призывника есть степень бакалавра или магистра).



Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, больше всего призывников ожидают собрать в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.



В прошлом году в рамках осенней кампании призвали 15200 срочников. В августе 2020 года Генштаб Украины анонсировал сокращение числа призывников в нынешнем году.



Напомним, призванные на срочную службу украинские военнослужащие не привлекаются к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.