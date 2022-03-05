В Украине начали вводить электронные больничные, - заявил Виктор Ляшко

09:14 05 Июнь Киев, Украина

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, уже в этом месяце в Украине начался пилотный проект по внедрению в действие электронной формы больничных листов. Соответствующий приказ уже подписан и прошел экспертизу Минюста, заявил Ляшко.

По его словам, до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. В этот период медицинские учреждения будут формировать электронные заключения о временной нетрудоспособности и в то же время выдавать бумажные листы нетрудоспособности.

При этом врач будет решать, какой вид документа выдать, исходя из требований Минздрава.

Полный же переход всех медучреждений страны на формирование е-заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листом нетрудоспособности, нести его на работу, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - отметил министр.

Он подчеркнул, что приказ по законопроекту Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки уже подписан.

Напомним, в июле прошлого года в Украине началось тестирование е-больничных. В электронной системе здравоохранения разрабатывали базовый функционал электронных медицинских заключений.