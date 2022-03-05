В Украине начали вводить электронные больничные, - заявил Виктор Ляшко

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, уже в этом месяце в Украине начался пилотный проект по внедрению в действие электронной формы больничных листов. Соответствующий приказ уже подписан и прошел экспертизу Минюста, заявил Ляшко.
По его словам, до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. В этот период медицинские учреждения будут формировать электронные заключения о временной нетрудоспособности и в то же время выдавать бумажные листы нетрудоспособности.
При этом врач будет решать, какой вид документа выдать, исходя из требований Минздрава.
Полный же переход всех медучреждений страны на формирование е-заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября.
Он подчеркнул, что приказ по законопроекту Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки уже подписан.
Напомним, в июле прошлого года в Украине началось тестирование е-больничных. В электронной системе здравоохранения разрабатывали базовый функционал электронных медицинских заключений.
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