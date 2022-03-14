В Украине начали строить военно-морские базы

У нас два моря, которые надо защищать, поэтому в Украине начато строительство двух государственных военно-морских баз.
Об этом заявил во время выступления в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский.
Также он отметил, что идет подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крилатая ракета "Нептун".
Напомним, Украина с помощью Великобритании планирует построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы.
Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И это будет не британская военно-морская база в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов.
Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами.
Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И это будет не британская военно-морская база в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов.
Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами.
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