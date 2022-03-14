В Украине начали строить военно-морские базы

12:15 20 октября Киев, Украина

У нас два моря, которые надо защищать, поэтому в Украине начато строительство двух государственных военно-морских баз.

Об этом заявил во время выступления в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что идет подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крилатая ракета "Нептун".

Напомним, Украина с помощью Великобритании планирует построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы.



Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И это будет не британская военно-морская база в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов.



Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами.