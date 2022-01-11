В Украине началась вакцинация от коронавируса людей старше 65 лет

У граждан Украины старше 65 лет появилась возможность получить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве сообщили, что граждане этой возрастной категории могут записаться на вакцинацию непосредственно в ближайшем пункте вакцинации.
Найти пункт вакцинации можно на портале Минздрав "Вакцинация от COVID-19" в разделе "Аналитические панели/дашборды".
Также записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача.
Также записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача.
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