В Украине началась вакцинация от коронавируса людей старше 65 лет

08:31 28 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство здравоохранения. У граждан Украины старше 65 лет появилась возможность получить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. Приоритет отдается людям более преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что граждане этой возрастной категории могут записаться на вакцинацию непосредственно в ближайшем пункте вакцинации.