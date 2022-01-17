В Украине началась избирательная кампания к местным выборам

Как сообщило агентство Укринформ, в Украине стартовала кампания по подготовке к проведению выборов в местные советы депутатов. Проведение же самих выборов должно состояться 25 октября. Условия выдвижения кандидатов и процесс проведения выборов в этот раз будут изменены.

В этом году выборы председателей и депутатов сельских, поселковых и городских советов будут проходить по новому Избирательному кодексу, который учитывает новую территориальную основу Украины и количество избирателей в общине.

Так, в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе, при этом, может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

В территориальных громадах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.

Кроме этого, на местных выборах-2020 является обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, решения руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций должны быть поданы в ЦИК до 6 сентября. Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашения избирателям должны быть направлены до 15 октября. Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00. Результаты выборов ЦИК должен объявить в течение 3-6 ноября.

Накануне сообщалось, что в Украине большинство партий начали предвыборную агитацию до официального начала кампании. Об этом заявили в Гражданской сети ОПОРА.

Как известно, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.