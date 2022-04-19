В Украине на 25% выросла смертность

09:15 20 июля Киев, Украина

С начала 2021 года в Украине умерло почти 300 тысяч человек , что на 60 тысяч смертей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные на сайте ведомства.

Всего с начала года в Украине умерло 299 964 человек. Это на 59 997 смертей больше, чем за январь-май 2020 года, когда умерло 239 967 человек. В том числе в мае умерло 57 293 человек (в мае 2020 года - 44 680 человек).

"В Украине с января по май 2021 года выросла смертность населения. Она превысила уровень 2020 года на 25%. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 37 живорожденных", – сообщили в Госстате.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 109 626 человек (в прошлом году 115 968), миграционный прирост составил 10 223 человек (в прошлом году - 7 341).



По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 408 239 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 180 115 человек (в том числе за май - на 34 376 человек).