В Украине могут создать COVID-вакцину уже до конца года

17:19 07 Май Киев, Украина

Директор института биологии клетки Национальной академии наук Украины (НАН) Андрей Сибирный сообщил, что до конца 2021 года украинские ученые намерены разработать собственную COVID-вакцину.



Об этом директор НАН рассказал в пятницу, 7 мая.



По его словам, разработкой препарата занимаются львовские ученые. На сегодня ученые прошли начальные этапы в создании вакцины от коронавируса.



Сибирный отметил, что разработать вакцину от коронавируса планируют до конца этого года, но после этого ее нужно будет еще испытать, вирусные белки должны проверить на лабораторных животных – трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину. Сейчас неизвестно возможно ли провести такие исследования в Украине.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - сказал Сибирный.

Также он сообщил, что при разработке этой вакцины у львовских ученых возникла идея создать еще одну вакцину от коронавируса – в форме таблетки. Однако, по его словам, это - идея для следующего проекта.