В Украине могут начать вакцинировать подростков
09:00 12 июня Киев, Украина
В своем интервью для СМИ министр здравоохранения Украины рассказал о возможном изменении возрастного показателя для вакцинированных украинцев. Виктор Ляшко предположил, что возможно, в Украине начнут полноценную вакцинацию от COVID-19 подростков.
Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.
"Я знаю, что сейчас завершились определенные клинические испытания, и говорят и о 15, и о 12 годах и младше, что вакцина эффективна и безопасна, но пока что Украина пользуется регистрационными материалами, которые есть, в них написано "от 18 лет". Поэтому работаем со взрослым населением, но потенциально понимаем, что возрастная группа будет расширена и на подростков. Мы также их будем вакцинировать", - сказал министр.
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