В Украине могут начать вакцинировать подростков

В своем интервью для СМИ министр здравоохранения Украины рассказал о возможном изменении возрастного показателя для вакцинированных украинцев. Виктор Ляшко предположил, что возможно, в Украине начнут полноценную вакцинацию от COVID-19 подростков.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 лет, поскольку в инструкциях всех производителей вакцин, зарегистрированных в Украине, указано, что препарат проходил испытания на людях старше 18 лет.