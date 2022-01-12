В Украине меняют правила начисления субсидий

14:48 28 Апрель Киев, Украина

С мая изменятся правила начисления субсидий. Чтобы продлить льготы, необходимо в течение ближайших пяти месяцев подать новую заявку.



Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины



"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение субсидии. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.



Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая. Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.

"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.

В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.