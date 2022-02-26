В Украине из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов

09:54 29 Май Киев, Украина

В Украине в результате прошедших гроз и порывов сильного ветра нарушилась система электросетей, в следствие чего без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Всего пострадали пять областей. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в субботу, 29 мая.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Киевской – 44, Черниговской – 22, Черкасской – 15, Кировоградской – 14 и Житомирской – 13", – говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных в Украине продолжат идти дожди. Также начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе, прогнозируют в Укргидрометцентре.