В Украине из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов

В Украине в результате прошедших гроз и порывов сильного ветра нарушилась система электросетей, в следствие чего без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Всего пострадали пять областей. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в субботу, 29 мая.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Напомним, на этих выходных в Украине продолжат идти дожди. Также начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе, прогнозируют в Укргидрометцентре.
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