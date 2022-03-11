В Украине изменят систему оплаты труда госслужащих

Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. Планируется сократить 10% госслужащих и реформировать систему оплаты их труда.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 11 июня.
Отмечается, что правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности госслужащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
Новая финансовая модель будет введена в секретариате Кабмина, Минфине, Минцифры и Национальном агентстве по вопросам госслужбы. Далее новая система оплаты труда должна заработать и в других госучреждениях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии