В Украине хотят ввести "час пожилых"
09:24 05 ноября Киев, Украина
Минздрав
хочет ввести "время для пожилых", в которое только люди старше 60 лет смогут делать покупки.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко
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"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10.00 до 12.00. Тогда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет. Они приходят, и у них будет меньше контакта с более молодыми людьми. Это позволит нам спасти жизни пожилых", – рассказал он.
По словам Ляшко, наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.
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