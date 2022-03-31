В Украине хотят ввести "час пожилых"

"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10.00 до 12.00. Тогда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет. Они приходят, и у них будет меньше контакта с более молодыми людьми. Это позволит нам спасти жизни пожилых", – рассказал он.