В Украине действуют новые ПДД

14:30 25 ноября Киев, Украина

С сегодняшнего дня пешеходы, велосипедисты и таксисты должны придерживаться новых правилах дорожного движения. С 25 ноября в Правила дорожного движения вступили в силу изменения, внесенные украинским правительством.

Напомнил о нововведениях первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Так вот, теперь водители такси должны обеспечить наличие ремней безопасности и на задних сидениях, чтобы не только он и пассажир с переднего сидения могли пристегнуться, а все, кто едет в машине. А пристегиваться теперь в такси нужно всем. Кроме инвалидов, которые не в состояние это сделать, и водителей и пассажиров оперативных и специальных транспортных средств.

Велосипедистам разрешили пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств. А пешеходы теперь обязаны использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, запретили любые изменения номерных знаков авто – их формы, размеров, расцветки, места размещения и т.д.