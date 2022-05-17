В Украине быстро растет число зараженных штаммом Дельта. Первые смерти

Новый штамм коронавируса Дельта способен очень быстро распространяться благодаря симптомам, схожим на легкую простуду. Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в стране зарегистрировали уже 300 случаев штамма коронавируса Дельта. Количество случаев возросло вдвое.
По его словам, в Киеве зарегистрирован 21 случай заражения Дельтой.
Случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.
В Винницкой области зафиксированы первые три смерти от штамма коронавируса Дельта. Об этом в четверг, 12 августа на своей странице в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Вместе с тем, он сообщил, что появившаяся в СМИ информация о 13-летнем умершем от Дельты не соответствует действительности.
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