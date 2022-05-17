В Украине быстро растет число зараженных штаммом Дельта. Первые смерти

09:59 13 августа Киев, Украина

Новый штамм коронавируса Дельта способен очень быстро распространяться благодаря симптомам, схожим на легкую простуду. Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в стране зарегистрировали уже 300 случаев штамма коронавируса Дельта. Количество случаев возросло вдвое.

По его словам, в Киеве зарегистрирован 21 случай заражения Дельтой.

Случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

В Винницкой области зафиксированы первые три смерти от штамма коронавируса Дельта. Об этом в четверг, 12 августа на своей странице в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм Дельта – "привезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района - обоим по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района", - сообщил он.

Вместе с тем, он сообщил, что появившаяся в СМИ информация о 13-летнем умершем от Дельты не соответствует действительности.