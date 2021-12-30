В Украине бумажные паспорта заменят ID-картами

В Украине рассматривается возможность введения пластиковых ID-карт в качестве документа, удостоверяющего личность. Уже разработан законопроект, призванный регулировать введение новшества.
Согласно предложенной законодательной инициативе, в стране будет проведена замена бумажных паспортов на пластиковые карточки. Закон вступит в силу после подписания Президентом.
Паспорт-книжка останется действительным:
для граждан 16–25 лет — до 25-ти лет;
для граждан 25–45 лет — до 45-ти лет при условии, что до дня вступления закона в силу в паспорт вклеена новая фотография;
для граждан от 45 лет — бессрочно, если до дня вступления документа в силу в паспорте есть новое фото.
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