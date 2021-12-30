В Украине бумажные паспорта заменят ID-картами

13:44 18 Август Киев, Украина

В Украине рассматривается возможность введения пластиковых ID-карт в качестве документа, удостоверяющего личность. Уже разработан законопроект, призванный регулировать введение новшества.

Согласно предложенной законодательной инициативе, в стране будет проведена замена бумажных паспортов на пластиковые карточки. Закон вступит в силу после подписания Президентом.

Паспорт-книжка останется действительным:

для граждан 16–25 лет — до 25-ти лет;

для граждан 25–45 лет — до 45-ти лет при условии, что до дня вступления закона в силу в паспорт вклеена новая фотография;

для граждан от 45 лет — бессрочно, если до дня вступления документа в силу в паспорте есть новое фото.