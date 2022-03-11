В Украине 900 заболевших Covid-19: сводка за сутки

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины предоставила статистику за минувшие сутки. Две области стали рекордсменами – Киевская и Днепропетровская, включая данные по Киеву. Общее число заболевших – 857 человека.

За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.

За сутки протестированы:

методом ПЦР- 17 138 человек,

методом ИФА- 4 226 человек,

экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 223 558 человек;

выздоровели - 2 127 337 человек;

летальных исходов - 51 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Украина находится на 16 месте в мире по количеству новых случаев коронавирусной болезни. В эти выходные в 15 областях будут действовать 50 центров массовой вакцинации против Сovid-19. Если говорить за статистику в целом, то за все время пандемии в нашей стране заболело 2 222 701 человек, выписаны 2 125 685 человек, летальных случаев произошло 51 646. Также провели 10 487 410 ПЦР-тестирования.