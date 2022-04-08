В трех известных музеях мира появятся украинские аудиогиды

На Международном форуме культурной дипломатии, первая леди страны Елена Зеленская объявила, что еще в трех музеях мира появятся аудиогиды на украинском языке: Колизее, Версале и Яд Вашем.
Аудиозаписи для Колизея (Италия) уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем (Франция) и Яд Вашем (Израиль) недавно были подписаны соответствующие меморандумы.
За последние полгода в рамках инициативы Елены Зеленской запущено уже семь аудиогидов на украинском языке: в австрийской художественной галерее Альбертина и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гёреме (Каппадокия), в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее. Еще три аудиогида – для музеев Черногории, Италии и Литвы – пребывают на этапе перевода и звукозаписи. В ходе визита Президента и первой леди в Великобританию в октябре 2020 года также был подписан меморандум по внедрению украиноязычного аудиогида в лондонском Тауэре.
Международный форум культурной дипломатии – это профессиональная платформа для обсуждения современных подходов презентации стран на международной арене средствами культуры и путем установления межкультурных связей. Он собирает ведущих специалистов Украины и мира для обмена лучшими практиками и совместного поиска новых решений. В этом году в связи с пандемией COVID-19 форум проводится в онлайн-формате.
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