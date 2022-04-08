В трех известных музеях мира появятся украинские аудиогиды

14:26 10 ноября Киев, Украина

На Международном форуме культурной дипломатии, первая леди страны Елена Зеленская объявила, что еще в трех музеях мира появятся аудиогиды на украинском языке: Колизее, Версале и Яд Вашем.

Аудиозаписи для Колизея (Италия) уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем (Франция) и Яд Вашем (Израиль) недавно были подписаны соответствующие меморандумы.

«Культурная дипломатия – одно из приоритетных направлений работы, которое я выбрала для себя в статусе супруги Президента. Это очень широкое понятие, с большим количеством возможностей и инструментов для привлечения и самовыражения. Форматов – множество, но цель – одна: как можно шире и ярче представить нашу страну в мире через ее культуру и язык», – сказала Елена Зеленская во время выступления.

«Мой формат, мой способ сделать свой вклад – способствовать распространению украинского языка в мире путем создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и памятниках культуры», – отметила первая леди.

За последние полгода в рамках инициативы Елены Зеленской запущено уже семь аудиогидов на украинском языке: в австрийской художественной галерее Альбертина и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гёреме (Каппадокия), в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее. Еще три аудиогида – для музеев Черногории, Италии и Литвы – пребывают на этапе перевода и звукозаписи. В ходе визита Президента и первой леди в Великобританию в октябре 2020 года также был подписан меморандум по внедрению украиноязычного аудиогида в лондонском Тауэре.

«Для меня этот проект – не только об удобстве. Прежде всего он – о распространении украинского языка в мире, о том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях. И чтобы мы, украинцы, посещая другие страны, имели возможность почувствовать гордость, увидев флаг Украины в перечне языковых опций аудиогидов», – рассказала Елена Зеленская участникам форума.

Международный форум культурной дипломатии – это профессиональная платформа для обсуждения современных подходов презентации стран на международной арене средствами культуры и путем установления межкультурных связей. Он собирает ведущих специалистов Украины и мира для обмена лучшими практиками и совместного поиска новых решений. В этом году в связи с пандемией COVID-19 форум проводится в онлайн-формате.