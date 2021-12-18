В ТКГ достигнута договоренность о полном прекращении огня

23:49 22 Июль Киев, Украина

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) достигнута договоренность о полном прекращении огня на Востоке Украины.

Украина и Россия поддержали предложение о введении на Донбассе режима полного прекращения огня. Сегодня, 22 июля 2020 года стороны-участники Трехсторонней контактной группы достигли согласия по вопросу полного и безоговорочного прекращения огня на Востоке Украины.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня должен вступить в силу с 00:01 27 июля 2020 года.

«Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса», — говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что мероприятия согласованы Украиной, Россией и поддержаны ОБСЕ.

«Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран — участниц Нормандского формата и приверженности к выполнению Минских соглашений», — отметили в ОП.

В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.