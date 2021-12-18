В ТКГ достигнута договоренность о полном прекращении огня

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) достигнута договоренность о полном прекращении огня на Востоке Украины.
Украина и Россия поддержали предложение о введении на Донбассе режима полного прекращения огня. Сегодня, 22 июля 2020 года стороны-участники Трехсторонней контактной группы достигли согласия по вопросу полного и безоговорочного прекращения огня на Востоке Украины.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня должен вступить в силу с 00:01 27 июля 2020 года.
Сообщается, что мероприятия согласованы Украиной, Россией и поддержаны ОБСЕ.
В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
Гуманитарная подгруппа украинской стороны, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны, отметили в ОП.
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