В течение сегодняшнего дня оккупанты РФ 11 раз обстреляли украинские позиции

19:54 12 Март Киев, Украина

На протяжении сегодняшнего дня, 12 марта, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.



Об этом сообщает пресс-центр ОС.



В пригороде населенных пунктов Катериновка и Пивденное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Старогнатовки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия.



Недалеко от населенного пункта Гнутово, наемники РФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. На этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.



На действия российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.