В Сумах остановлено междугороднее и межобластное автобусное сообщение, "Укрзалізниця" приостановила продажу билетов

И-за того, что Суммы оказались в "красной" зоне карантина, с сегодняшнего дня въехать и выехать из города пассажирским транспортом невозможно.
Продажа билетов на автобусы и маршрутные такси междугородного и межобластного сообщения запретили. Продажа билетов со станции "Сумы" прекратила и Укрзализныця. Поезда будут делать здесь лишь техническую остановку, но пассажиров брать не будут.
Общественный транспорт в городе пока работает, как, собственно, и рынки, рестораны, кафе и спортзалы. Перевозчикам и остальным предпринимателям дали испытательный срок до завтра. Пока же специальные мобильные группы тщательно проверяют, как кто работает и придерживаются ли противоэпидемических требований. В частности, обеспечивают масочный режим, дезинфекцию и социальную дистанцию.
Продажа билетов на автобусы и маршрутные такси междугородного и межобластного сообщения запретили. Продажа билетов со станции "Сумы" прекратила и Укрзализныця. Поезда будут делать здесь лишь техническую остановку, но пассажиров брать не будут.
Общественный транспорт в городе пока работает, как, собственно, и рынки, рестораны, кафе и спортзалы. Перевозчикам и остальным предпринимателям дали испытательный срок до завтра. Пока же специальные мобильные группы тщательно проверяют, как кто работает и придерживаются ли противоэпидемических требований. В частности, обеспечивают масочный режим, дезинфекцию и социальную дистанцию.
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