В Сумах остановлено междугороднее и межобластное автобусное сообщение, "Укрзалізниця" приостановила продажу билетов

09:16 13 Октябрь Киев, Украина

И-за того, что Суммы оказались  в "красной" зоне карантина, с сегодняшнего дня въехать и выехать из города пассажирским транспортом невозможно.

Продажа билетов на автобусы и маршрутные такси междугородного и межобластного сообщения запретили. Продажа билетов со станции "Сумы" прекратила и Укрзализныця. Поезда будут делать здесь лишь техническую остановку, но пассажиров брать не будут.

Общественный транспорт в городе пока работает, как, собственно, и рынки, рестораны, кафе и спортзалы. Перевозчикам и остальным предпринимателям дали испытательный срок до завтра. Пока же специальные мобильные группы тщательно проверяют, как кто работает и придерживаются ли противоэпидемических требований. В частности, обеспечивают масочный режим, дезинфекцию и социальную дистанцию. 