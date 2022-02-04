В Судане задержана новая террористическая группировка

08:19 17 Сентябрь Киев, Украина

Судане силовики ликвидировали террористическую группировку и изъяли большое количество взрывчатых веществ. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Тага ас-Сира аль-Хибира на пресс-конференции в Хартуме, сообщает Синьхуа в четверг, 17 сентября.



По его словам, на днях в результате операции силовики задержали 41 члена террористической группировки и изъяли большое количество взрывчатки, представляющей угрозу для обеспечения безопасности в Судане и соседних странах. В настоящее время продолжается операция по поимке преступников и следственная работа.



Официальный представитель сил быстрого реагирования Судана сообщил на пресс-конференции, что в ходе операции по задержанию с 19 августа по 13 сентября силовики уничтожили несколько лагерей данной террористической группировки на восточном берегу реки Нил в Хартуме и изъяли 850 блоков взрывчатки TNT, более 3,5 тысяч детонаторов, около тысячи детонирующих шнуров и четыре мешка нитрата аммония.