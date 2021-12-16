В столице Украины стреляют в иностранных студентов

Этой ночью в Печерском районе Киева пострадали два иностранных студента. Выстрелы были произведены из огнестрельного оружия. По сообщению пресс-службы Национальной полиции, личность стрелявшего выясняется. Открыто уголовное производство.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей", - сказано в сообщении.

Пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног.

"Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - добавили в полиции.

Открыто два уголовных производства по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что ранее в Киеве произошла стрельба на почве расизма. Напавшие на студентов из Конго заявили полиции, что "никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили познакомиться с ними".

Также сообщалось, что под Киевом на стройке расстреляли мужчину. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших - трех мужчин и женщину.