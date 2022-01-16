В столице Албании Тиране открылось посольство Украины

Долгим и трудным был путь албанского народа к свободе и независимости. Многие годы Албания была закрытым для всего мира государством. И вот теперь впервые за всю историю наших стран, в столице Албании открылось посольство Украины. По словам албанского президента Илира Меты, есть множество перспектив в развитии добрых отношений между нашими странами.

Сегодня, 2 сентября Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что "это историческое событие для отношений между двумя странами".

Мета заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.

Кроме того, албанский президент пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Албанию с официальным визитом.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Албании.