В Стамбуле Зеленский и Эрдоган подписали совместную декларацию

В ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию прошли результативные переговоры с руководителем этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сообщению Офиса президента, итогом этой встречи стало подписание главами государств совместной декларации Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Так, президенты решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.
Киев и Анкара будут продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Крыма и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.
Главы государств решили усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате временной оккупации.
Также в документе утверждены договоренности:
- усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях,
- принять совместные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми,
- обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции,
- выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства,
- подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.
Кроме того, главы государств намерены ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле, а также принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.
Напомним, по итогам встречи с Зеленским президент Турции подтвердил принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Также Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках Минских договоренностей.
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