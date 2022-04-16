В США уверены, что РФ и Китай умышленно распространяют дезинформацию о западных вакцинах

09:25 18 июля Киев, Украина

Для того, чтоб придать значимости и продвигать на мировой рынок собственные ковид-вакцины, Россия и Китай распространяют ложную информацию о западных вакцинах.

Об этом заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Это больше, чем просто конкуренция в области вакцин. Риск и воздействие заключаются в том, что в таких сообщениях преувеличиваются потенциальные побочные эффекты от западных вакцин. <…> [Они] вводят общественность в заблуждение, ложно утверждая, что мРНК-вакцины не протестированы и, следовательно, рискованны, хотя многие из них одобрены и прошли через золотой стандарт процесса одобрения FDA», — заявила Псаки.

Также, по ее словам, распространяется ложная информация о том, что западные вакцины «неэффективны и бесполезны». При этом пользователи далеко не всегда понимают, кто стоит за подобными сообщениями.