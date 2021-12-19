В США представили законопроект о поддержке безопасности Украины

10:12 19 Март Киев, Украина

В Сенате США представили обновленный законопроект о предоставлении помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Комитета Сената США по вопросам иностранных дел.

В частности, сенаторы от обеих партий - Демократической и Республиканской — Боб Менендес, Дмим Риш, Роб Портман, Крис Мёрфи, Джон Баррасо и Джин Шахин снова представили проект закона о партнерстве с Украиной.

"В течение семи лет после вторжения России, украинские военнослужащие самоотверженно и мужественно продолжали защищать свою родину от наземных, морских атак и кибератак, которые нарушают суверенитет и безопасность Украины. В интересах поддержки защиты Украины от российской агрессии и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов, я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия Акта о партнерстве Украины в сфере безопасности, долгосрочного пакета помощи в сфере безопасности, который демонстрирует нашу двухпартийность в обеспечении безопасности Украины", - заявил сенатор Мендес.

Основные положения Закона включают следующие тезисы:



· предусматривает отчет о дипломатической поддержке США Украине в ближайшие пять лет;



· призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками;



· призывает администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;



· разрешает иностранное военное финансирование Украины на сумму до 300 миллионов долларов в год, при условии сертификации, включая полномочия предоставлять Украине военную помощь летального характера;



· требует отчета Министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине и любых рекомендаций;



· ускоряет передачу Украине лишних оборонных изделий и призывает к стратегии, побуждающей страны-партнеры делать то же самое;



· выделяет 4 миллиона долларов в год на обучение украинских военных.



Аналогичный документ ранее уже вносили в прошлом году, но он, вероятно, не успел пройти необходимые процедуры до выборов, что обусловило необходимость повторного внесения.