В США могут запретить деятельность Alibaba

Дональд Трамп решил запретить деятельность крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group на территории Соединенных Штатов. Сейчас он изучает вопрос возможности это делать с компанией, которая работает в электронной коммерции уже более 20 лет.

"Ну да. Мы изучаем и другие вещи", - приводит его слова портал. Так Трамп ответил на вопрос о том, не думают ли власти запретить работу в США других крупных китайских технологических компаний, в частности Alibaba.

Ранее в США представили программу мер, которые могут быть введены в отношении китайских технологических компаний. Предусматривается также возможность удаления китайских приложений из американских магазинов приложений и введение запрета на загрузку американских приложений в китайские смартфоны, что может ударить в том числе и по Huawei.

Напомним, что Штаты обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают большое количество стран отказаться от оборудования Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Из-за этого Дональд Трамп набросился на Бориса Джонсона во время жаркой телефонной беседы, поскольку британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить компанию Huawei к строительству в Великобритании сетей 5G.