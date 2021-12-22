В случае победы на выборах Байден пообещал, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение

В случае своей победы на выборах Байден собирается пояснить Кремлю, что Россия "должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины".
Об этом политик заявил в поздравлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в обращении.
В то же время, отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие.
"Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа", - говорится в статье.
На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.
Об этом политик заявил в поздравлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в обращении.
В то же время, отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие.
"Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа", - говорится в статье.
На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.
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