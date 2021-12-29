В Сирии погиб российский военный советник

12:33 19 Август Киев, Украина

Об этой новости Сирии со ссылкой на Минобороны России сообщает «Интерфакс»

Российский генерал-майор Вячеслав Гладких скончался от тяжелых ранений, полученных в Сирии в результате взрыва.

Еще трое российских военных ранены в результате взрыва в 15 километрах от Дейр-эз-Зора (город и провинция на северо-востоке Сирии).

Уточняется, что сработало самодельное взрывное устройство, его заложили на обочине по ходу движения российской автоколонны вблизи Дейр-эз-Зора, утверждает Минобороны.

«В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора», — говорится в сообщении.

Погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией.

Последний случай гибели российского офицера подобного ранга был в марте 2018 года. Тогда при крушении самолета Ан-26 в Хмеймиме погиб генерал-майор Владимир Еремеев. Всего тогда погибли 26 пассажиров (все — офицеры российской армии) и шесть членов экипажа. А последний случай гибели российского генерала в Сирии, связанный непосредственно с боевыми действиями, был в 2017 году также в окрестностях Дейр-эз-Зора. Тогда старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение при минометном обстреле