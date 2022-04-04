В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе

10:16 09 ноября Киев, Украина

Согласно решению командующего Объединенных сил, с 10 ноября  возобновляется пропуск физических лиц и транспорта через все существующие на территории Донбасса контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ)
 
"Начиная с 8:00 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", – говорится в заявлении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в понедельник, 9 ноября.
 

Так, будет осуществляться пропуск через КПВВ Гнутово, Новотроицкое, Марьинка и Майорское в Донецкой области, а также через пункты Станица Луганская, Счастье и Золотое в Луганской области.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При этом граждане должны будут пройти температурный скрининг, а также находиться в защитной маске и соблюдать дистанцию.

Также при въезде на подконтрольную территорию граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение Дія вдома или обсервации.