В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе

"Начиная с 8:00 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", – говорится в заявлении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в понедельник, 9 ноября.Так, будет осуществляться пропуск через КПВВ Гнутово, Новотроицкое, Марьинка и Майорское в Донецкой области, а также через пункты Станица Луганская, Счастье и Золотое в Луганской области.Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При этом граждане должны будут пройти температурный скрининг, а также находиться в защитной маске и соблюдать дистанцию.Также при въезде на подконтрольную территорию граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение Дія вдома или обсервации.