В штабе ООС сообщили о гибели украинского бойца

08:29 14 июля Киев, Украина

За прошедшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим перемирия, в результате чего был смертельно ранен один украинский воин.





Так, накануне неподалеку Южного враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом в среду, 14 июля, сообщил пресс-центр ООС Так, накануне неподалеку Южного враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Троицкого он обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении Тарамчука противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.

У Причепиловки сепаратисты стреляли из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Луганского враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 14 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.