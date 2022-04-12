В штабе ООС сообщили о гибели украинского бойца

За прошедшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим перемирия, в результате чего был смертельно ранен один украинский воин.
Об этом в среду, 14 июля, сообщил пресс-центр ООС.
Так, накануне неподалеку Южного враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Так, накануне неподалеку Южного враг дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Троицкого он обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что у Донецка, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении Тарамчука противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.
У Причепиловки сепаратисты стреляли из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.
Неподалеку Луганского враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Кроме того, зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
В частности, недалеко от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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