В штабе ООС объяснили причину усиления обстрелов на Донбассе

Противник на Донбассе за последние дни заметно увеличил количество и массивность обстрелов в сторону позиций украинских войск. Командование операции Объединенных сил (ООС) объясняет такое обострение положения на линии разграничения проходящей в войсках противника ротацией.
Согласно данным военных, с начала суток противник осуществил пять обстрелов. А в районе Луганского в результате подрыва на противопехотной осколочной мине получил ранения военнослужащий, он госпитализирован.
Также отмечается, что противник с начала суток "продолжает провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня".
В частности, в районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное вблизи Донецка, противник осуществил прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.
Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.
Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе в результате 14 обстрелов и подрыва ранены 11 украинских военных. Сепаратисты не давали согласия на режим тишины по запросу ВСУ.
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