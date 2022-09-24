В штабе ООС объяснили причину усиления обстрелов на Донбассе

Противник на Донбассе за последние дни заметно увеличил количество и массивность обстрелов в сторону позиций украинских войск. Командование операции Объединенных сил (ООС) объясняет такое обострение положения на линии разграничения проходящей в войсках противника ротацией.

"Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Согласно данным военных, с начала суток противник осуществил пять обстрелов. А в районе Луганского в результате подрыва на противопехотной осколочной мине получил ранения военнослужащий, он госпитализирован.

Также отмечается, что противник с начала суток "продолжает провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня".

В частности, в районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное вблизи Донецка, противник осуществил прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе в результате 14 обстрелов и подрыва ранены 11 украинских военных. Сепаратисты не давали согласия на режим тишины по запросу ВСУ.