06:57 14 Октябрь Киев, Украина

О катастрофической ситуации с дефицитом воды крымчане говорят уже давно. Но то, что теперь они уповают только на осадки и помощь природы, стало неожиданностью.

"Запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб. м. воды. Если 7 млн куб. м. — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", — сказал Базаров,и.о. заместителя главы Севастополя.

Отмечается, что садовые товарищества переведут на зимний режим подачи воды. В то же время, ограничения на подачу воды в дома пока вводить не будут.



"На уровне президента все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели", — заявил так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.



Между тем правительство Российской Федерации выделило 5,82 млрд рублей для обеспечения аннексированного Крыма питьевой водой.



Напомним, что отсутствие воды в Крыму уже шестой год подряд не дает покоя оккупантам. Без Украины полуостров становится пустынной землей.



