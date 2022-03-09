В Севастополе объявлен режим повышенной готовности из-за дефицита воды

О катастрофической ситуации с дефицитом воды крымчане говорят уже давно. Но то, что теперь они уповают только на осадки и помощь природы, стало неожиданностью.
Отмечается, что садовые товарищества переведут на зимний режим подачи воды. В то же время, ограничения на подачу воды в дома пока вводить не будут.
"На уровне президента все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели", — заявил так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.
Между тем правительство Российской Федерации выделило 5,82 млрд рублей для обеспечения аннексированного Крыма питьевой водой.
Напомним, что отсутствие воды в Крыму уже шестой год подряд не дает покоя оккупантам. Без Украины полуостров становится пустынной землей.
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