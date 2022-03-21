В семинарии Пакистана от взрыва самодельного устройства погибли минимум 7 учащихся

12:03 27 октября Киев, Украина

Сегодня в пакистанском городе Пешавар жертвами взрыва стали минимум семеро учащихся местной семинарии. Взрыв произошел непосредственно во время занятий.

Об этом сообщает агентство Xinhua.



Взрыв произошел в семинарии во время первого урока. По данным полиции, сработало самодельное взрывное устройство, находившееся в школьной сумке. По оценкам правоохранителей, было заложено от пяти до восьми килограмм взрывчатки.



Погибли семь учащихся, еще 120 человек получили ранения. В местной больнице рассказали, что 30 пострадавших госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии, у них "серьезные ожоговые травмы".



По данным медиков, у пострадавших во время взрыва в том числе повреждения шариками, которыми было начинено взрывное устройство.



Агентство отмечает, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.



