В СБУ подвели итоги выполненной в течение 2020 года работы

14:32 18 декабря Киев, Украина

На протяжении 2020 года сотрудники СБУ предотвратили несколько серий военных терактов, разоблачили четыре человека, подозреваемых в госизмене, выявили тайники с оружием и боеприпасами, изъяли зенитные ракеты, противотанковые гранатометы и более 540 тыс. снарядов и мин.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По материалам СБУ вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены четыре человека.



В июне этого года в ходе спецоперации военные контрразведчики задержали террориста при попытке подорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию Рубежное.



Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.



Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 тайника с оружием и боеприпасами.



Изъяты 4 переносных зенитных ракетных комплекса, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3000 гранат, свыше 540 тыс. снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.



Так, в частности, из тайника, оборудованного в заброшенном здании одного из предприятий Мариуполя, правоохранители изъяли почти сто гранат РГН, Ф-1 с запалами и большое количество снарядов и патронов различного калибра.



По установленным фактам незаконного оборота оружия уже вступили в законную силу 9 приговоров суда.



За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере.



За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечены 269 должностных лиц.



Предупреждены экономические убытки государства на более 9 млрд гривен. Так военная контрразведка СБУ предотвратила незаконное отчуждение участков Министерства обороны Украины общей площадью более 26 тыс. гектаров на более чем 8 млрд гривен.



Также сотрудники СБУ разоблачили жительницу Киева на вымогательстве 60 тыс. долларов США за "содействие" в назначении на одну из руководящих должностей в Минобороны. Правоохранители задержали фигурантку при получении первой части взятки.



В декабре этого года военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила сбыт портативных многофункциональных радиостанций, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов.