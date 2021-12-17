10:17 17 Апрель Киев, Украина

Власти Кремля продолжают предпринимать «ответные меры» на выдворение российских дипломатических работников из ряда стран за обвинение в шпионской деятельности. Как стало известно, ответный ход был проделан и в сторону украинских дипломатов. В Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе заявили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Напомним, накануне в МИД РФ сообщили, что высылают из страны пять польских дипломатов в ответ на высылку троих российских из Польши.

Также Москва высылает десять американских дипломатов в ответ на аналогичный шаг США.