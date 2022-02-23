В результате обстрела боевиков вспыхнул пожар. Сейчас горит 9,3 тысячи га леса на Луганщине

На своей Facebook-странице Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила, что в ночь на четверг, 1 октября, в Луганской области в лесном массиве вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" вспыхнул пожар. Накануне местные слышали выстрелы со стороны оккупантов.
"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ", — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре неподалеку КПВВ поступило около 00:20 по киевскому времени четверга.
Ранее председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook сообщил, что для ликвидации пожаров пытаются привлечь авиацию.
"Два самолета готовы, заправлены, ждут. С командующим мы связались, постоянно запрашиваем режим "тишины". Если нам дадут режим "тишины" - мы сразу запускаем два самолета. Возможно, будет и третий самолет".
Как сообщалось, по состоянию на полночь четверга, 1 октября, на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.
Пламенем охвачено уже более 9,3 тысячи га. В результате пожаров погибли три человека, в том числе лесничий. Еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.
По словам генерального прокуроркы Ирины Венедиктовой, "огонь окружил" Северодонецк.
"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ", — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре неподалеку КПВВ поступило около 00:20 по киевскому времени четверга.
Ранее председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook сообщил, что для ликвидации пожаров пытаются привлечь авиацию.
"Два самолета готовы, заправлены, ждут. С командующим мы связались, постоянно запрашиваем режим "тишины". Если нам дадут режим "тишины" - мы сразу запускаем два самолета. Возможно, будет и третий самолет".
Как сообщалось, по состоянию на полночь четверга, 1 октября, на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.
Пламенем охвачено уже более 9,3 тысячи га. В результате пожаров погибли три человека, в том числе лесничий. Еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.
По словам генерального прокуроркы Ирины Венедиктовой, "огонь окружил" Северодонецк.
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