В результате авиаобстрелов США убиты шесть главарей Аль-Каиды

В результате авиаобстрелов американской армии северо-западных границ Сирии, погибли несколько главарей террористической группировки Аль-Каида.
Эту информацию предоставила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан в четверг, 22 октября.
Представительница вооруженных сил США не сообщила количества убитых.
Сирийские исламисты подтвердили удар дрона. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев.
По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к Хайят Тахрир аш-Шам, группировке, в которую вошло и Джебхат ан-Нусра, бывшее отделение Аль-Каиды в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча.
Город Салкин расположен в провинции Идлиб, которая остается очагом сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. При этом среди оппонентов правительственных войск доминирует именно Хайят Тахрир аш-Шам. Впрочем, в регионе представлены и другие группы как исламистов, так и умеренной оппозиции.
Комиссия ООН, расследовавшая боевые действия в Идлибе, продолжавшиеся с ноября прошлого года, обвиняет в военных преступлениях как армию Асада с российскими военными, так и исламистов. Так, сирийские правительственные войска при поддержке воздушно-космических сил РФ наносили удары по больницам, школам и рынках в провинции, контролируемой оппозицией. Боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в свою очередь обвиняют в беспорядочных обстрелах районов, подконтрольных Дамаску.
Эту информацию предоставила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан в четверг, 22 октября.
Представительница вооруженных сил США не сообщила количества убитых.
Сирийские исламисты подтвердили удар дрона. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев.
По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к Хайят Тахрир аш-Шам, группировке, в которую вошло и Джебхат ан-Нусра, бывшее отделение Аль-Каиды в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча.
Город Салкин расположен в провинции Идлиб, которая остается очагом сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. При этом среди оппонентов правительственных войск доминирует именно Хайят Тахрир аш-Шам. Впрочем, в регионе представлены и другие группы как исламистов, так и умеренной оппозиции.
Комиссия ООН, расследовавшая боевые действия в Идлибе, продолжавшиеся с ноября прошлого года, обвиняет в военных преступлениях как армию Асада с российскими военными, так и исламистов. Так, сирийские правительственные войска при поддержке воздушно-космических сил РФ наносили удары по больницам, школам и рынках в провинции, контролируемой оппозицией. Боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в свою очередь обвиняют в беспорядочных обстрелах районов, подконтрольных Дамаску.
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