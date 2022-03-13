В районе проведения ООС за сутки зафиксировано два обстрела

08:28 14 июня Киев, Украина

Как сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки 13 июня на Донбассе сепаратисты произвели лишь два обстрела украинских позиций, что намного меньше, чем накануне. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в районе Новотошковское враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Напомним, накануне сообщалось о девяти обстрелах за сутки. Потерь среди украинских военных не было. За сутки 11 июня враг также совершил девять обстрелов. Тогда погиб военный в результате осколочного ранения. Позже волонтеры сообщили имя павшего воина.