В районе ООС за минувшие сутки девять нарушений, погиб военный

08:46 20 августа Киев, Украина

Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки, 19 августа, в районе Операции объединенных сил было установлено семь случаев нарушения режима тишины, т.е. обстрелов со стороны сепаратистов, и два пролета беспилотников.

В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского и Новозвановки сепаратисты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Красногоровки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10, а в Донецкой области - враждебного беспилотника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

О нарушениях со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, что на Луганщине в результате обстрела ранена местная жительница. Женщина получила ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали.