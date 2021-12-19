В Раде зарегистрирован законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат от “Слуги народа” рассказал, что внес законопроект по просьбе граждан Украины, встать на защиту традиционных семейных ценностей, которые могут быть разрушены рекламой отношений сексуальных меньшинств.
Автор документа пояснил: если два человека идут за руку - это не пропаганда.
В Раде появился неоднозначный законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма в Украине, направленный против гей-парадов и призванный защитить права сторонников традиционных ценностей.
Об этом рассказал соавтор документа, нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. По его словам, законопроектом предложена новая статья в Кодекс об административных правонарушениях, где будут прописаны штрафы за гей-пропаганду.
Мазурашу отметил: "Если два человека идут за руку - это не пропаганда, но если они при этом будут весело кричать, что это лучший способ и все должны присоединиться к ним - тогда, возможно, пропаганда. Речь идет, конечно, о гей-парадах. По моему убеждению, они не должны проводиться в нашей стране.
Это не потому, что я против людей, имеющих нетрадиционную ориентацию. Философия закона не направлена против них, а именно против пропаганды ". Нардеп также отметил, что "ни с кем не согласовывал законопроект", и выразил уверенность, что "речь не идет о нарушении чьих-либо прав".
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