В Раде зарегистрирован законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

08:06 23 Июль Киев, Украина

Депутат от “Слуги народа” рассказал, что внес законопроект по просьбе граждан Украины, встать на защиту традиционных семейных ценностей, которые могут быть разрушены рекламой отношений сексуальных меньшинств.

Автор документа пояснил: если два человека идут за руку - это не пропаганда.

В Раде появился неоднозначный законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма в Украине, направленный против гей-парадов и призванный защитить права сторонников традиционных ценностей.

Об этом рассказал соавтор документа, нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. По его словам, законопроектом предложена новая статья в Кодекс об административных правонарушениях, где будут прописаны штрафы за гей-пропаганду.

"На три части разделена ответственность, которую мы с коллегами предлагаем. Это случай, когда мы отреагировали на просьбы людей о защите традиционных семейных ценностей. В первом пункте предусматривается ответственность за пропаганду 1 тыс. Необлагаемых налогом минимумов - это 17 тыс. Грн ... Во второй части предусматривается ответственность за публичную пропаганду, предлагается сумма 5 тыс. необлагаемых минимумов - это 85 тыс. грн. В третьем пункте говорится о пропаганде служебной или должностным лицом ", - сообщил" слуга народа ". Комментируя критерии, по которым будут определять гей-пропаганду,

Мазурашу отметил: "Если два человека идут за руку - это не пропаганда, но если они при этом будут весело кричать, что это лучший способ и все должны присоединиться к ним - тогда, возможно, пропаганда. Речь идет, конечно, о гей-парадах. По моему убеждению, они не должны проводиться в нашей стране.