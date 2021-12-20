В Раде заговорили о возможном введении весеннего локдауна

Ситуация в стране, связанная с ростом числа инфицированных коронавирусом и высокой смертностью, диктует правительству необходимость провести специальное заседание для разработки общего плана действий на случай введения нового локдауна в Украине.
Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сегодня на согласительном совете в Верховной Раде.
Она уточнила, что на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране, "всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей".
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