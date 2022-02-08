В приложении "Дия" заработал ряд новых госуслуг

В рамках форума "Украина 30. Цифровизация" прошла презентация новых услуг и возможностей портала и приложения "Дия - Diia Summit".
На портале добавили услуги в области строительства, электронную подпись, регистрацию прописки и смену водительских удостоверений, сообщили представители ведомства в ходе форума Украина 30 в понедельник, 17 мая.
solid #67d5e6; overflow: hidden;">"С сегодняшнего дня на портале Дія заработали новые, очень важные услуги в сфере строительства. Это мощный удар по коррупции в этой сфере", – сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
Так, были запущены услуга автоматической регистрации декларации про готовность объекта к эксплуатации для объектов класса последствий СС1, а также подача заявления об отмене сообщения о начале подготовительных и/или строительных работ. Также запущена услуга выдачи разрешения на начало строительных работ и сертификата о готовности объекта к эксплуатации (СС2 и СС3), а также выдача строительных паспортов.
Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о запуске услуги получения электронной подписи.
Министр уточнил, сто Дия Подпись сохраняет все подписанные документы. Ею можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале Дія, в сервисах mononbank, Документ.Онлайн и Вчасно.
Как сообщил замминистра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов, также в Украине запустили автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей.
Как сообщил замминистра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов, также в Украине запустили автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей.
В свою очередь, замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что на портале "Дия" в тестовом режиме запустили смену регистрации места жительства.
Он добавил, что все изменения будут проведены автоматически в течение суток, не надо идти сниматься с регистрации по старому адресу и посещать военкоматы или другие учреждения.
Кроме того, МВД запускает функцию замены водительского удостоверения через "Дию".
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