В приложении "Дия" заработал ряд новых госуслуг

14:17 17 Май Киев, Украина

В рамках форума "Украина 30. Цифровизация" прошла презентация новых услуг и возможностей портала и приложения "Дия - Diia Summit".

На портале добавили услуги в области строительства, электронную подпись, регистрацию прописки и смену водительских удостоверений, сообщили представители ведомства в ходе форума Украина 30 в понедельник, 17 мая.

solid #67d5e6; overflow: hidden;"> "С сегодняшнего дня на портале Дія заработали новые, очень важные услуги в сфере строительства. Это мощный удар по коррупции в этой сфере", – сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Так, были запущены услуга автоматической регистрации декларации про готовность объекта к эксплуатации для объектов класса последствий СС1, а также подача заявления об отмене сообщения о начале подготовительных и/или строительных работ. Также запущена услуга выдачи разрешения на начало строительных работ и сертификата о готовности объекта к эксплуатации (СС2 и СС3), а также выдача строительных паспортов.

"Это предпоследний шаг для того, чтобы мы запустили разрешение на начало строительных работ полностью автоматически, без знаменитых чиновников ГАСИ. Сейчас мы ожидаем принятия соответствующего законопроекта в парламенте", – добавил Выскуб.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о запуске услуги получения электронной подписи.

"Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту", - отметил он.

Министр уточнил, сто Дия Подпись сохраняет все подписанные документы. Ею можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале Дія, в сервисах mononbank, Документ.Онлайн и Вчасно.



Как сообщил замминистра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов, также в Украине запустили автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей.

"Теперь сама регистрация будет занимать всего несколько секунд, все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр”, - сказал он.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что на портале "Дия" в тестовом режиме запустили смену регистрации места жительства.

"Сначала эта услуга будет возможна для жителей городов Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь и Кривой Рог. А до конца года - для всей Украины. Для пользования такой опцией нужен только паспорт в виде ID-карты. Зарегистрироваться в собственном жилье можно будет без каких-либо дополнительных согласований, а если вы не являетесь собственником жилья - после получения системой электронного согласования вашей регистрации от собственника жилья", - сообщил Гончаров.

Он добавил, что все изменения будут проведены автоматически в течение суток, не надо идти сниматься с регистрации по старому адресу и посещать военкоматы или другие учреждения.



Кроме того, МВД запускает функцию замены водительского удостоверения через "Дию".