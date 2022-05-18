В помощь ФЛП в ОП создадут Координационный совет

19:37 16 декабря Киев, Украина

Для урегулирования ситуации, сложившейся с микробизнесом, президент поручил Андрею Ермаку организовать совместный с представителями ОГА Координационный совет. Первое заседание совета должно состоятся уже 18 декабря.