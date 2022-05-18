В помощь ФЛП в ОП создадут Координационный совет

Для урегулирования ситуации, сложившейся с микробизнесом, президент поручил Андрею Ермаку организовать совместный с представителями ОГА Координационный совет. Первое заседание совета должно состоятся уже 18 декабря.
Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в среду, 16 декабря.
В совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, а также представители Кабмина и ОП.
Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.
По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
В совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, а также представители Кабмина и ОП.
Координационный совет возглавит Ермак, который будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО.
По словам Ермака, он уже передал главам ОГА поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
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