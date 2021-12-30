В ПАСЕ призвали РФ прекратить военные провокации возле границ Украины

Делегаты ПАСЕ призвали Российскую Федерацию прекратить военные провокации и начать деэскалацию ситуации.
Об этом речь идет в распространенном неформальной группой ПАСЕ «Балтик плюс» среди делегатов весенней сессии Ассамблеи заявлении о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины.
Парламентарии выражают «серьезную обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Российской Федерацией группировок, ростом количества жертв и, особенно, постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове».
Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию ситуации, а также развеять все беспокойства, будучи абсолютно прозрачной и предоставляя информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.
Подписанты заявления приветствуют Украину за ее незыблемую приверженность политическому разрешению российско-украинского конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины.
Как также отмечается, ввиду постоянных призывов вывести российские войска с территории Украины, парламентарии также призывают Россию прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также нападки в социальных сетях Украины.
Документ подготовлен и распространен в Ассамблее по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы «Балтик плюс».
Заявление уже подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Заявление уже подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии