В ответ на санкции против Медведчука, Москва ударила кибератаками по украинским сайтам

17:51 16 Март Киев, Украина

СНБО удалось предупредить череду кибератак на украинские сайты со стороны российских спецслужб. Данные попытки внедрить вирусы в украинские программы Национальный координационный центр кибербезопасности связывает с введением санкций против Медведчука и Козака.



Об этом говорится в материале РБК-Украина.



С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки внедрить вирусы в программы документооборота.



Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предотвратить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.



"Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - рассказал он.



По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.



Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.



Напомним, ранее в Службе безопасности заявляли, что в составе российских спецслужб есть спецподразделения, основной функцией которых являются кибератаки против Украины. В феврале на двух заседаниях СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака. В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связанная с Медведчуком компания.