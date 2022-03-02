В отношении захвата власти Виктором Януковичем проведут спецрасследование

09:25 03 Июнь Киев, Украина

Присутствие в стране бывшего Президента Украины Виктора Януковича не обязательно для проведения обвинительной стороной специального досудебного расследования по факту захвата им государственной власти.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

"В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции, в которую Законом Украины О внесении изменений в Конституцию Украины были внесены изменения", - говорится в сообщении.

Ранее кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказал бывшему президенту Виктору Януковичу в участии в заседании по видеосвязи.