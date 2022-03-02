В отношении захвата власти Виктором Януковичем проведут спецрасследование

Присутствие в стране бывшего Президента Украины Виктора Януковича не обязательно для проведения обвинительной стороной специального досудебного расследования по факту захвата им государственной власти.
Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.
Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.
Ранее кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказал бывшему президенту Виктору Януковичу в участии в заседании по видеосвязи.
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