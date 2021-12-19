В ООС за сутки произведено 10 вражеских обстрелов, погиб украинский боец

08:49 04 Апрель Киев, Украина

Вновь в утренней сводке штаба ООС печальная новость. Со стороны противника за сутки было произведено 10 обстрелов наших позиций. При подрыве неизвестного минно-взрывного устройства был смертельно ранен украинский военнослужащий. Боец погиб.

"За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. В районе оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что враг стрелял по позициям ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем у Авдеевки, Широкино и Водяного.

"Недалеко от населенного пункта Шумы произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевую травму, несовместимую с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил", - добавили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Берлин и Париж сделали заявление по Донбассу. Германия и Франция следят за событиями на востоке Украины, а также на российско-украинской границе и призывают к стабилизации ситуации.